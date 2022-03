Wout van Aert weer verslagen in Parijs-Nice, Mads Pedersen wint

Ontsnappingsdeskundige Thomas De Gendt besloot weer eens een dagje als vluchter in een kopgroep te gaan rijden. Hij kreeg Owain Doull en Alexis Gougeard met zich mee. Maar de aanval hield geen stand.

Toen Jumbo-Visma de motor erop zette in de heuvelachtige finale, moesten de Nederlandse sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen eraf. Van Aert en klassementsleider Laporte zaten er nog wel bij. De Belg was uit op revanche, nadat hij maandag de sprint verloor van Jakobsen.

Wout van Aert Ⓒ ANP/HH

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) liet zijn klassementsambities zien toen hij twee bonificatiesecondes pakte tussendoor. Jumbo-Visma controleerde het pelonnetje dat nog over was tot aan de finish, om Van Aert zo te lanceren. Maar Pedersen gooide roet in het eten en was ruim de sterkste, zo bleek op de finishlijn.

Laporte viel nog in de slotkilometer, maar behield de leiderstrui, met nog één seconde over voor zijn ploeggenoot Van Aert.

Reactie Pedersen

„We hadden maandag wat pech. Mijn ploeggenoot Alex Kirsch had een lekke band en mijn ketting liep eraf. Daarom wilden we het vandaag afmaken”, zei Pedersen. „Mijn ploeg wilde het mij zo makkelijk mogelijk maken en ik kreeg een perfecte leadout. Dat ik het dan zo kon afmaken, is super. Het is mijn eerste World Tour-zege in een lange tijd en het is een goed teken voor de klassiekers die er binnen enkele weken aankomen.”

Danny van Poppel was de beste Nederlandse renner op plek acht. Woensdag volgt een individuele tijdrit van Domérat naar Montluçon over 13,4 kilometer.