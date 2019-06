Real Madrid gaf al 300 miljoen euro uit

Real Madrid maakte een dramatisch seizoen door. De Koninklijke greep naast alle prijzen. Sterker nog, de Spaanse topclub maakte totaal geen aanspraak op eremetaal. Real eindigde in La Liga als derde, met een straatlengte achterstand (19 punten verschil) op de kampioen FC Barcelona en moest ook 8 punten toegeven op stadsgenoot Atlético Madrid .

De Spaanse recordkampioen werd ook nog eens door de eeuwige Catalaanse aartsrivaal uitgeschakeld in de Copa del Rey en moest ook zijn meerdere erkennen in Ajax, die over twee wedstrijd te sterk bleek in de achtste finale van de Champions League. En dat terwijl Real Madrid de drie seizoenen daarvoor de Cup met de Grote Oren nog naar Bernabéu haalde.

De clubleiding van Los Blancos liet er geen gras over groeien en besloot in te grijpen. Halverwege de rit ontsloeg het trainer Santiago Solari en haalde succescoach Zinedine Zidane, die wel prijzen pakte met Real, terug naar de Spaanse hoofdstad. Het kwaad was echter al geschied, dus werd het vizier gericht op het seizoen 2019/2020.

Real Madrid hoopt op eerherstel en denkt dat te kunnen bewerkstelligen door grote zakken met geld op tafel te zetten. De Madrilenen gaven al 303 miljoen euro uit: Eden Hazard kwam voor 100 miljoen over van Chelsea en is tot dusverre de duurste aankoop, Luka Jovic (Eintracht Frankfürt) kostte Real 60 miljoen, aan Eder Militoa (FC Porto) hing een prijskaartje van 50 miljoen, voor Ferland Mendy moest Real maar liefst 48 miljoen overmaken aan Lyon en voor Rodrygo (Santos) betaalde het 45 miljoen.

De Spaanse topclub is nog klaar, want het heeft zich in Amsterdam officieel gemeld voor Donny van de Beek. Real Madrid zou het middelveld graag versterken Van de Beek of Paul Pogba van Manchester United.

