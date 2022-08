Valentijn Driessen: ’Begrijpelijk dat FC Utrecht geen sportieve groei laat zien’

Voetbal

Sterke terugkeer in Europa van FC Twente

FC Twente heeft na acht jaar een overtuigende rentree gemaakt op het Europese podium. In de derde voorronde van de Conference League had de ploeg van trainer Ron Jans weinig moeite met het Servische FK Cukaricki. Het werd in Belgrado 3-1 voor FC Twente, dat daarmee een flinke stap heeft gezet richti...