Superstart geen abc’tje voor Verstappen

Max Verstappen viert zijn tweede opeenvolgende zege in Oostenrijk. Ⓒ EPA

Max Verstappen en zijn negentien collega’s in de Formule 1 staan te trappelen van ongeduld. Over ruim een maand gaat het seizoen dan eindelijk van start. Met een dubbele Grand Prix in Oostenrijk én een race in Hongarije lijkt de opening op het lijf van de Limburger en Red Bull Racing geschreven.