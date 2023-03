Sparta wint Rotterdamse derby bij Excelsior dankzij sterke fase na rust

Sparta kwam in de 20e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van verdediger Redouan El Yaakoubi. De aanvoerder van Excelsior gleed een lage voorzet achter doelman Stijn van Gassel. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Excelsior. De ploeg van Marinus Dijkhuizen maakte daar uiteindelijk pas vlak voor rust gebruik van. Couhaib Driouech, al in de 9e minuut in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Marouan Azarkan, rondde af na een klutssituatie.

Ondanks het mindere spel scoorde Sparta ook als eerste in de tweede helft. Na goed doorkoppen van spits Tobias Lauritsen rondde Koki Saito alleen voor de keeper fraai af. In de 56e en 60e minuut kopten Lauritsen en aanvoerder Bart Vriends allebei raak na een hoekschop van Vito van Crooij.

Sparta verkleint door de ruime zege de achterstand op nummer 5 FC Twente tot maar 1 punt. Excelsior won op 20 januari voor het laatst en is volop verwikkeld in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op nummer 16 FC Emmen is 2 punten.