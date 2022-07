Nipte oefenzege Ajax op Oostenrijkse kampioen RB Salzburg

Voetbal

PSV zit met Johan Cruijffschaal in maag drie dagen voor AS Monaco

PSV stelde in de derby met stadgenoot Eindhoven om de Lichtstad Cup, drie dagen na het oefenduel met Villarreal, maar één basisspeler op. Alleen Ibrahim Sangaré, wat later teruggekeerd van het zomerreces, stond aan de aftrap bij het duel dat in een 5-0 overwinning eindigde. Het leek wel of de Eindho...