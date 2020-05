Koos Moerenhout bij Lotto-Domo. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 16 mei 2003, de eerste rustdag in de 96e Giro d’Italia, kon Koos Moerenhout echt niet vermoeden dat de koers nogal bizar zou eindigen. Toen er na drie weken werd afgevlagd in Milaan, stond er nog een coureur van Lotto-Domo in het klassement. Juist, alleen Koos, uit Achthuizen.