AZ-spelers schrikken op social media: ’Heel onwerkelijk’

„We waren klaar met trainen en liepen naar binnen en toen hoorde ik een paar boys zeggen dat er iets met het stadion was gebeurd”, aldus spits Myron Boadu. „Ik dacht in eerste instantie dat het niet zo erg zou zijn, maar toen ik de beelden op social media zag, schrok ik wel.”

Ook routinier Ron Vlaar was overdonderd door de foto’s van het ingestorte stadiondak. „Dat komt wel even binnen. Het is heel onwerkelijk als je die foto’s ziet. Het eerste wat je denkt is ’godzijdank was er geen wedstrijd’. En al snel daarna denk je: ’dit is wel echt een serieus probleem’.”

Opgelucht

Trainer Arne Slot had in de bus naar het zuiden alle tijd om daarover te piekeren. „Je bent in de eerste plaats opgelucht dat er geen doden en gewonden zijn gevallen, want dat is natuurlijk in Enschede helaas anders afgelopen. Maar als je dan wat langer in de bus zit, dan ga je wel nadenken wat dit gaat betekenen voor ons als ploeg.”

Bekijk ook: UEFA kent geen genade met AZ