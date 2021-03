Frank de Boer: ’Ik hoef hier toch niet in tranen te staan?’

De Turken hadden in de ogen van De Boer niet te klagen over geluk. „Dat zag je bij het eerste tegendoelpunt dat van richting werd veranderd en aan de eventuele penalty die we hadden moeten krijgen.”

„We hadden in de eerste helft veel de bal, maar we maakten veel fouten en het tempo moest hoger.” stak de bondscoach de hand ook in eigen boezem. De Boer bleef ogenschijnlijk nuchter onder de nederlaag. „Ik hoef hier toch niet in tranen voor jou te staan?”, reageerde hij op vragen van de verslaggever.

Rug rechten

„Natuurlijk is het een dreun. We weten allemaal dat we snel de knop moeten omzetten. Dit was het eerste duel. We hebben er nog negen te gaan. We moeten onze rug rechten en zorgen dat we niet meer punten gaan morsen”, blikte De Boer al met een half oog vooruit op de volgende WK-kwalificatiewedstrijd komende zaterdag tegen Letland en dinsdag tegen Gibraltar.

De Boer gaat nieuwe doelman bij Oranje halen

Jasper Cillessen heeft tijdens de warming-up van het verloren uitduel van Oranje met Turkije (4-2) een knieblessure opgelopen. Bondscoach De Boer verwacht niet dat hij op tijd fit is voor de komende wedstrijden tegen Letland en Gibraltar en gaat op zoek naar een andere keeper.

Cillessen werd tegen Turkije vervangen door Tim Krul. Maarten Stekelenburg is de derde keeper van Oranje. „Ik heb drie uitstekende doelmannen”, zei De Boer. „Maar nu Jasper weg lijkt te vallen, wil ik natuurlijk niet het risico lopen dat we in de problemen komen. We gaan even kijken hoe we dit gaan oplossen.”

De Boer kan geen beroep doen op Kjell Scherpen, Justin Bijlow of Maarten Paes. Zij zijn met Jong Oranje actief in Hongarije tijdens de groepsfase van het EK.