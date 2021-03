Frank de Boer: ’Moet ik hier gaan zitten huilen dan?’

De Turken hadden in de ogen van De Boer niet te klagen over geluk. „Dat zag je bij het eerste tegendoelpunt dat van richting werd veranderd en aan de eventuele penalty die we hadden moeten krijgen.”

„We hadden in de eerste helft veel de bal, maar we maakten veel fouten en het tempo moest hoger.” stak de bondscoach de hand ook in eigen boezem. De Boer bleef ogenschijnlijk nuchter over de nederlaag. ’Moet ik hier gaan zitten huilen dan?’

Rug rechten

„Natuurlijk is het een dreun. We weten allemaal dat we snel de knop moeten omzetten. Dit was het eerste duel. We hebben er nog negen te gaan. We moeten onze rug rechten en zorgen dat we niet meer punten gaan morsen”, blikt De Boer met een half oog vooruit op de volgende WK-kwalificatiewedstrijd komende zaterdag tegen Letland en dinsdag tegen Gibraltar.