Vrijwel alles aan hattrick Reza Ghoochannejhad is opvallend

De 33-jarige aanvaller kwam in de rust in het veld voor Pelle Clement. Met treffers in de 58e, 62e en 70e minuut (penalty) draaide hij eigenhandig een 1-0 achterstand (na een doelpunt van Tilburger Kwasi Okyere Wriedt) om in een 1-3 zege.

Met zijn drie doelpunten werd Ghoochannejhad de eerste speler ooit, die als invaller tot twee hattricks kwam in de Eredivisie. Eerder deed de goaltjesdief uit Iran dat tegen RKC. Dat was op 15 september 2019 toen hij maar liefst vier keer het net deed bollen en zodoende bijdroeg aan een 6-2 overwinning.

De doelpuntenregen kwam op een perfect moment voor Ghoochannejhad. Eerder deze week presenteerde PEC, dat elfde staat in de Eredivisie, Thomas Buitink, die op huurbasis werd overgenomen van Vitesse. Dit om het wegvallen van Slobodan Tedic op te vangen. Hij heeft een klaplong opgelopen.

John Stegeman

,,Dat is hartstikke fijn toch?”, aldus scheidend trainer John Stegeman na afloop tegenover ESPN, doelend op het feit dat Ghoochannejhad vrijdag stevig op de deur klopte. ,,Als trainer heb je graag een luxeprobleem.”

PEC-trainer John Stegeman had vrijdag reden tot lachen. Ⓒ BSR Agency

Hoewel Stegeman niet veel gebruikt maakt van Ghoochannejhad, kon hij na het duel met Willem II niets anders dan de loftrompet steken.

"Zei Bram dat? Het zou kunnen dat hij dat gezegd heeft tegen me"

„Reza kent zijn rol, die heb ik met hem besproken. Hij vult die prima in. Dat hij zo invalt vandaag verdient een compliment. Hetzelfde geldt voor het team, want zij stellen hem in staat om te scoren. Ik vind het knap dat Reza, hoewel hij weinig speelt en het moet hebben van korte invalbeurten, zo beslissend kon zijn. Maar dat is ook waarom hij bij PEC onder contract staat.”

Bram van Polen

Even eerder deed aanvoerder Bram van Polen opvallend genoeg uit de doeken dat hij Stegeman eerder deze week nog had aangesproken op het feit dat Ghoochannejhad weinig speelt. Te weinig, in de ogen van de verdediger.

Bram van Polen viert de 1-3 met Reza Ghoochannejhad. Ⓒ ANP

,,We hadden twee dagen vrij en toen heb ik even gebeld met trainer. Over wat er speelt in de groep. Ik ben toch een beetje zijn verlengstuk. Ik heb gezegd dat ik vind dat Reza meer verdient. Ik vind dat wij hem tekort doen met een steeds maar een paar minuutjes, dat hij meer kansen verdient. Hij heeft zich al vaak bewezen. Reza laat het ook op de trainingen zien. In de zestien is hij levensgevaarlijk. Hij heeft echt een gouden pik en staat altijd op de goede plek. Dat is echt een kwaliteit van hem”, aldus van Polen.

Verbaasd

,,Zei Bram dat?”, reageerde Stegeman enigszins verbaasd, nadat hij werd geconfronteerd met de woorden van zijn aanvoerder. Om vervolgens te zeggen: ,,Het zou kunnen dat hij dat gezegd heeft tegen me. Ik praat met veel spelers, maar natuurlijk vaker met Bram, als captain. Soms geeft hij aan wat hij denkt en vindt. En soms luister ik. Niet altijd, maar vandaag pakte het gelukkig goed uit.”

Reza Ghoochannejhad mocht na zijn hattrick de bal mee naar huis nemen. Ⓒ BSR Agency

Reza Ghoochannejhad

En wat vond de hoofdrolspeler zelf van zijn bijzondere hattrick? ,,Lekker toch? Daar doe je het voor als voetballer en vandaag hadden we het echt nodig. Ik ben blij dat ik er kon staan.”

Met de komst van Buitink is Ghoochannejhad naar eigen zeggen niet bezig. ,,Nee, daar dacht ik helemaal niet aan. Of dit lekker is qua timing? Ik vind doelpunten maken sowieso lekker. Dus ja, er is geen goede of slechte timing. Vandaag kreeg ik meer tijd en gelukkig kon ik het laten zien.”

Toen hij werd geconfronteerd met zijn record, schoot Ghoochannejhad in de lach. ,,Ik moet voorzichtig zijn. Straks zien ze me nog als supersub! Nee, het is een mooi gegeven. Met een beetje geluk had ik er nog een of twee kunnen maken, maar ik ben tevreden. We hebben drie punten en kunnen weer omhoog kijken. Het was een geslaagde avond.”