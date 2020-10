Ronald Koeman wijst naar VAR na nederlaag in Clásico

„Misschien kan iemand me uitleggen hoe de VAR werkt hier in Spanje. Ik heb de indruk dat die alleen wordt gebruikt in het nadeel van Barça. In de eerste vijf duels heeft de VAR nooit in ons voordeel ingegrepen, terwijl daar best aanleiding voor was. Dit verdienen we niet”, zei Koeman.

Na afloop van het duel wachtte Koeman voor de trap richting de kleedkamer op de scheidsrechter om hem nog wat verwijten te maken. Real Madrid kreeg wel een strafschop toegekend na een overtreding op Sergio Ramos, terwijl een tackle op Lionel Messi onbestraft bleef. De benutte penalty van Real betekende de 1-2.

„Dit is geen goed resultaat. We moeten het accepteren, analyseren en erover praten. Ik ben blij met de manier waarop het team speelde. De penalty heeft grote invloed gehad op het resultaat, maar ik heb vertrouwen in mijn selectie. Zelfs na twee nederlagen, in Getafe en tegen Madrid. Met de kwaliteit van de spelers die we hebben, zullen we uiteindelijk weer winnen, daar twijfel ik niet aan”, zei Koeman.

In de slotfase wisselde Koeman een aantal keer offensief. „Toen we zagen dat we aan het verliezen waren, hebben we ervoor gekozen om wat vers bloed te brengen met Ousmane Dembélé en Trincão aan de zijkanten en Antoine Griezmann in het midden. Het was riskant, maar het kan me uiteindelijk niet schelen of ik met 2-1 of 3-1 verlies.”