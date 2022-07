Ten Hag laat zich gelden bij United: dug-outs na 30 jaar verplaatst

Voetbal

‘Meer clubs dan Torino concreet voor Schuurs’

Perr Schuurs (22) ligt bijzonder goed in de (transfer)markt. Italiaanse media melden dat Torino in Amsterdam is om de deal met Ajax af te ronden, maar volgens de zaakwaarnemer van de speler is het nog niet zo ver. ,,Torino is een belangrijke kandidaat, maar er zijn veel meer clubs concreet voor Perr...