VVV-Venlo dieper in de problemen na nederlaag bij PEC Zwolle

Vergeleken met de laatste opstelling van zijn voorganger Hans de Koning voerde Lukuhay een drietal wijzigingen door. Torino Hunte, Cristian Kum en Roy Gelmi verschenen aan de aftrap in het MAC³PARK stadion.

Met hen waren de beste kansen in de eerste helft voor VVV-Venlo. Al binnen een minuut was er een gevaarlijke vrije trap van Vito van Crooy, die van onder de lat werd weggetikt. De grootste mogelijkheid kreeg Giorgos Giakoumakis. Na een afgemeten voorzet van Tobias Pachonik kon hij van dichtbij vrij inkoppen, alleen miste zijn inzet alle richting. Pachonik zelf had overigens ook nog een aardige kans, maar schoot recht op Xavier Mous.

Mustafa Saymak moet Vito van Crooij en Torino Hunte of VVV-Venlo zien af te schudden Ⓒ ANP/HH

PEC Zwolle had moeite om echte kansen te creëren, maar was wel een paar keer gevaarlijk via afstandsschoten van Virgil Misidjan. Twee keer was het doelman Thorsten Kirschbaum die redding wist te brengen.

Doelpunten kort na elkaar

Na de pauze toonde de thuisploeg zich scherper. Dat leidde niet direct tot grote kansen, maar na twintig minuten was het bij de eerste echt wel direct raak. Een voorzet werd breed gekopt door Thomas Lam de bal, waarna Slobodan Tedic al koppend de bal over Kirschbaum lobde. Enkele minuten later was het alweer gelijk. Na een kopstoot van Danny Post ontstond er een scrimmage en uiteindelijk joeg Gelmi de bal tegen de touwen.

De wedstrijd was daardoor helemaal ontbrand en dat leverde vooral kansen op voor PEC. Eerst redde Kirschbaum op een kopbal van Tedic (nu wel) en vervolgens raakte Sam Kersten de paal. Uiteindelijk werd het alsnog 2-1. Na een ongelukkige overtreding van Kum en ingrijpen van de VAR schoof Lam vanaf elf meter de bal binnen.

In het restant lukte het VVV-Venlo niet om nog grote kansen af te dwingen. Ondertussen was PEC Zwolle te slordig in het uitspelen van de counter, waardoor het bij 2-1 bleef.

De overwinning van PEC Zwolle is de eerste onder leiding van Bert Konterman, die op 27 februari het roer overnam van John Stegeman. De club uit Overijssel staat nu stevig op de dertiende plek. VVV-Venlo kan zondagmiddag achterhaald worden door de huidige nummer zestien Willem II, als de Tilburgers winnen van Vitesse.