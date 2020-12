Fortuna Sittard in extremis langs RKC Waalwijk

Finn Stokkers opende tegen zijn voormalig club na een kwartier spelen de score voor de Waalwijkers, 0-1. Toch werd het vlak voor rust gelijk door een treffer van Sebastian Polter.

Na rust solliciteerde Roel Janssen namens de thuisclub naar een tweede gele kaart, toen hij overduidelijk hands maakte. Arbiter Nagtegaal floot dit echter weg.

Polter, die eerder al de 1-1 aantekende, had rond de 70e minuut dé kans op de 2-1. Hij kopte echter in vrije positie naast in plaats van in het doel. Sowieso liet de ploeg van trainer Ultee in de tweede helft na om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Tot de 92e minuut, toen George Cox met een mooie pass Semedo wegstuurde. De aanvaller rondde goed af in de verre hoek: 2-1.

RKC leek in de 98e minuut alsnog 2-2 te maken, maar het voetje van doelman Yanick van Osch voorkwam dit.