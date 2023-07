Dubbelslag Hindley in eerste bergrit in Tour, Pogacar krijgt flinke tik van Vingegaard

Hindley, vorig jaar winnaar van de Giro d’Italia, nam de leiding over van de Brit Adam Yates. Donderdag volgt nog een etappe in de Pyreneeën met onder meer de befaamde Col du Tourmalet. De finish ligt op het bergplateau Cauterets-Cambasque. De Tour eindigt op 23 juli in Parijs.

In de daguitslag was de Italiaan Giulio Ciccone tweede op 32 seconden van de ritwinnaar, de Oostenrijker Felix Gall was derde. In het klassement heeft Hindley 47 seconden voorsprong op Vingegaard, Ciccone is derde op 1.03. Pogacar is zesde, kort achter zijn onttroonde ploeggenoot Yates.

Koersverloop:

Het spel was vrij snel op de wagen in de koers. Na een kort aanvalletje van Mathieu van der Poel, was het daarna de beurt aan Van Aert. Fabio Jakobsen kwam direct in de problemen daardoor. Klimmen mét pijn, na zijn val van dinsdag, was a bridge too far voor hem. Later wist hij zich wel weer terug te vechten in het peloton.

Nadat er een nieuwe uitval kwam, bleef er een grote vluchtersgroep over. Met Wout van Aert, maar ook met Hindley, de kopman van Bora en serieuze outsider voor het algemeen klassement. Misrekening van UAE? Vooraf stond hij 7e in het klassement, op maar 22 seconden van Adam Yates. Langzaamaan werd de voorsprong 1,5 minuut, toch opvallend.

Van Aert

Uit die vluchtersgroep reden Van Aert, Mads Pedersen, Victor Campenaerts en Bryan Coquard met z’n vieren weer weg. Laatstgenoemde moest later afhaken, dus het trio begon aan de zware klim Col de Soudet. Ook zat overigens Christophe Laporte (Jumbo-Visma) in de groep met Hindley. Slim spel dus van de Nederlandse wielerequipe. Allemaal om Pogacar en zijn team langzaam te slopen.

Jai Hindley Ⓒ ANP/HH

Bij de beklimming van de Soudet bleven Van Aert en Campenaerts over, maar na de beklimming van de Soudet keerden meerdere vluchters (onder wie Hindley) bij het tweetal terug. Het peloton volgde op 4 minuten achterstand. Virtueel reed Van Aert in het geel, terwijl Hindley op dat moment hele goede zaken in het klassement zou doen. UAE - de ploeg van Pogacar en geletruidrager Yates - hadden in het beginsel naar alle waarschijnlijkheid gemist dat Hindley ook meezat in de ontsnapping, anders viel het niet te verklaren, al duurt de Tour nog lang.

Hindley

Uit de grote kopgroep reed Krists Neilands weg. Hij kreeg Van Aert en Alaphilippe mee. Geen kleine jongens dus. In het peloton ramde UAE op kop om de voorsprong van Hindley te doen slinken. Richting slotklim Col de Marie Blanque werd het trio opgeslokt door de andere vluchters weer. Een select groepje sterke klimmers hieruit bleef over. Felix Gall zette aan, Hindley kon volgen. Het peloton zat op drie minuten.

Van Aert had zich terug laten zakken om kopman Vingegaard bij te staan. Jumbo-Visma bepaalde het tempo in het kleine peloton op de zware slotklim, om zodoende de voorsprong van Hindley in te dimmen. Hindley reed weg bij Gall. Sepp Kuss, Vingegaard en Pogacar waren het drietal dat nog overbleef in de achtervolging.

Ontketende ’Vinge’

Op de Marie Blanque reed Vingegaard weg bij Pogacar, die niet meekon met de Deense titelhouder van de Tour. De ontketende ’Vinge’ knalde richting de renners voor hem, alleen Hindley was niet meer bij te halen.

Tussen Hindley en Vingegaard zat nog Gall. ’Pogi’ verloor op dat moment al een minuut op Vingegaard. Oei. Vingegaard wilde met Buchmann, Ciccone en Gall op jacht naar Hindley, maar echt meewerken zat er ook niet in. De zege én het geel voor de Australiër. Maar de echte winnaars waren Vingegaard en Jumbo-Visma na deze etappe.

Hindley kan het amper geloven

Hindley zat woensdag in de eerste Pyreneeënrit in de Tour de France mee met een grote groep die na zo’n 30 kilometer was weggereden uit het peloton. „Het was niet het plan, maar het was een mooie groep en ik had er plezier in”, vertelde de Australiër van Bora-hansgrohe na afloop van de vijfde etappe. Die leverde hem niet alleen ritwinst maar ook, ten koste van de Brit Adam Yates, de gele trui op.

„Het is ongelooflijk, ik weet amper wat ik moet zeggen”, vertelde de 27-jarige renner, die vier jaar voor Sunweb en opvolger DSM reed en vorig jaar de Giro d’Italia won. „Mijn ploegleiders waren druk aan het schreeuwen in mijn oortje. Ik verstond het niet goed, maar ik had wel door dat ik op weg was naar het geel.”

Hindley kwam in Laruns alleen aan met een voorsprong van een halve minuut op een eerste achtervolgende groep met de Deen Jonas Vingegaard, de Tourwinnaar van vorig jaar. Na het roze in de Giro had hij nu het geel in de Tour te pakken. „Ik wist vooraf niet wat ik moest verwachten van de Tour, het is mijn eerste. Het is moeilijk om vooraf je ambities te bepalen. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen. Ik ben vooral dankbaar voor alle mensen die mij steunen: de ploeg, mijn vriendin en mijn familie met name.”