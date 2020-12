Verstappen dolblij: ’Geweldig voor iedereen in het team’

„Dat het in de laatste kwalificatie van het seizoen nog lukt, daar ben ik heel blij mee”, stelde Verstappen. „In die laatste sector met zoveel bochten kan je makkelijk een foutje maken. In die laatste ronde viel gelukkig alles op z’n plaats.”

Verstappen was ook blij voor zijn team. De monteurs viel hij na het parkeren van zijn RB16 snel in de armen. „Het is een lang seizoen voor iedereen, met veel races op rij. Daarom is dit zo mooi voor ons allemaal. Het hele jaar lig je achter en kom je wel iets dichterbij, maar is het soms ook wat frustrerend. Daarom ben ik zo opgetogen met vandaag.”

De 23-jarige Nederlander start zondag op de medium-band, net als de nummers 2 en 3 in de kwalificatie: Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. „Ik ga mijn best doen om ze achter me te houden. Ze zijn nog steeds snel natuurlijk, maar dat lijken wij ook te zijn dit weekeinde.”

