Alles komt samen bij AZ tegen FC Utrecht: ’Dat lukte PSV niet’

Voetbal

Statistieken Eredivisie: Feyenoord morst punten tegen RKC, Vitesse wint derby

In de negende speelronde van de Eredivisie liep van de top drie Feyenoord averij op. De Rotterdammers wisten in eigen huis niet af te rekenen met RKC. Ajax en PSV wonnen wel van respectievelijk sc Heerenveen en PEC Zwolle. Vitesse was de sterkste in de Gelderse derby.