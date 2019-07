FC Twente casht door Joachim Andersen

Door lucratieve internationale transfers van ex-spelers heeft de club uit Enschede al bijna 1,5 miljoen euro aan solidariteitsvergoedingen opgestreken. De grote klapper is de transfer van ex-verdediger Joachim Andersen van Sampdoria naar Olympique Lyon voor een bedrag van 26 miljoen euro plus 4 miljoen aan bonussen. Bij de verkoop twee jaar geleden voor 1,4 miljoen euro heeft toenmalig technisch directeur Jan van Halst een duur foutje gemaakt door geen doorverkooppercentage te bedingen, maar door de solidariteitsvergoeding rinkelt de kassa alsnog voor FC Twente, dat ruim 500.000 euro incasseert.

Bedrag nog hoger?

Eerder deelde FC Twente ook mee in de transfers van Luuk de Jong (225.000 euro), Quincy Promes (400.000 euro) en Marko Arnautovic (350.000 euro). Als Steven Berghuis en/of Hakim Ziyech deze zomer nog internationale transfers maken, kan het bedrag nog verder oplopen.

De met een krap budget werkende technisch directeur Ted van Leeuwen schiet niks op met de onverwachte meevallers. „FC Twente gaat 75 procent hiervan gebruiken om schulden af te lossen”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. „De termijn om dit te doen is al eerder verstreken. We hebben toen uitstel gekregen en daarbij is afgesproken dat eventuele meevallers, zoals solidariteitsvergoedingen, gebruikt zouden worden voor aflossingen. De overige 25 procent gebruiken we als buffer om dit seizoen eventuele financiële tegenvallers op te vangen.”

Streefbedrag

Om Van Leeuwen toch meer armslag te geven, is een spelersfonds in het leven geroepen. Van het streefbedrag van 1,5 miljoen euro is inmiddels 1 miljoen euro opgehaald. „We denken dat het streefbedrag nog steeds haalbaar is”, aldus Van der Kraan.

Het nadeel van het spelersfonds is dat FC Twente de eerste 1,5 miljoen euro van toekomstige transferinkomsten zal moeten gebruiken om de deelnemers aan het spelersfonds af te lossen. „Dat klopt, maar het is voor ons balanceren op een koord”, aldus Van der Kraan. „We moeten schulden aflossen, maar willen ook een zo goed mogelijk elftal neerzetten. Daarom hebben we voor deze constructie gekozen.”