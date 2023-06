VIDEO Blote Haaland en Guardiola zwepen feestende City-massa op

Erling Haaland laat zich ook door wat regenbuitjes niet tegenhouden. Ⓒ Twitter Manchester City

De spelers van Manchester City hebben de eindzege in de Champions League maandag bij terugkeer in eigen stad op grootse wijze gevierd. Oranje-international Nathan Aké en zijn medespelers trokken in een open bus in een parade door Manchester.