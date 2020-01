Trainer Victor Sánchez van Málaga op non-actief na tonen geslachtsdeel

„Vanwege de recente ontwikkelingen, die nog niet zijn bevestigd, heeft hebben wij trainer Victor Sánchez per direct geschorst van zijn werkzaamheden, tot het onderzoek volledig is afgerond. We zullen meer informatie verschaffen als alle feiten zijn geverifieerd.”

De gelekte video van Sánchez, waarop hij te zien is in kleding van de club, werd verspreid via social media. „Ik wil jullie informeren dat ik het slachtoffer ben van een misdaad en word afgeperst”, meldde de trainer kort daarvoor nog op Twitter.

Málaga beleeft een zeer moeizaam seizoen. De club staat 16e in de Segunda Division, het tweede niveau van Spanje. Van 2008 tot 2018 kwam de club op het hoogste niveau uit.