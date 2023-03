Atalanta wint mede dankzij De Roon, fout Botman deert Newcastle United niet

Marten de Roon kopte de 1-1- binnen. Ⓒ EPA

Atalanta heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie gewonnen van Empoli. Het duel in Bergamo eindigde in 2-1. Marten de Roon nam het eerste doelpunt van Atalanta voor zijn rekening, de gelijkmaker.