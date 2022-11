Kuyt: ’Als intieme gesprekken naar buiten komen, voelt dat onveilig’

Aanvallers Thomas Verheydt en Ricardo Kishna hadden de clubleiding van ADO Den Haag dinsdag laten weten dat ze willen vertrekken bij de club. Ze zeiden dat ze klaar waren met het beleid en betichtten de directie van het verspreiden van leugens. Kuyt stelde het duo woensdag echter gewoon op.

„Ik kan het wel makkelijk van mij af laten glijden”, vertelde de ADO-trainer voor de camera’s van ESPN. „Alleen ik denk dat het voor de club belangrijk is, dat het in de toekomst een veilige omgeving wordt om te werken. Ik hou van kritiek, want kritiek heb je nodig om beter te worden. Alleen als intieme gesprekken en details naar buiten komen, keer op keer op keer, dan voelt dat onveilig. Voor een trainer, een speler, de directie. Daar moet deze club stappen in maken."

Het vertrek van technisch manager Daryl Janmaat betreurt Kuyt ook. „Ik ken Daryl goed en hij is echt een jongen van de club. Het is jammer hoe het gelopen is. Daar baal ik van, want ik gun Daryl het allerbeste. Het voelt dan ook als een enorme nederlaag, als zo’n iemand ervoor kiest om na een korte periode alweer te stoppen.”