Michael Jordan stapt in Nascar met coureur Wallace

De 57-jarige Jordan heeft samen met Denny Hamlin, een bevriende coureur, een licentie gekocht voor de Nascar Cup Series. De voormalige superster van Chicago Bulls heeft Bubba Wallace aangetrokken als coureur voor zijn team.

Wallace is de enige zwarte coureur in deze raceklasse. De 26-jarige Amerikaan mengde zich eerder dit jaar in het debat over racisme en politiegeweld dat in de VS losbarstte na de dood van George Floyd. Op aandringen van Wallace deed Nascar de omstreden confederatievlag, die door heel wat Amerikanen wordt gezien als symbool van racisme, in de ban op en rond de circuits.

Kort daarna werd bij een van de Nascar-races in de garage van Wallace een hangend touw aangetroffen. In eerste instantie werd gedacht aan een strop, maar de FBI concludeerde na onderzoek dat er geen sprake was van een doodsbedreiging.

„Nascar worstelde altijd met diversiteit en er zijn maar weinig zwarte teameigenaren geweest”, zegt Jordan. „De timing om nu in te stappen lijkt perfect, omdat Nascar zich ontwikkelt en sociale veranderingen steeds meer omarmt. Ik zie dit als een kans om nieuw publiek iets te leren en meer kansen te bieden aan zwarte mensen in de racewereld.”

Jordan werd in de jaren 90 zes keer kampioen van de NBA met Chicago Bulls. Na zijn basketbalcarrière werd hij eigenaar van NBA-club Charlotte Hornets. Jordan debuteert komend jaar met zijn raceteam, waarvan de naam nog niet bekend is, in de Nascar-series. Hamlin, die een minderheidsaandeel heeft genomen in het team, blijft racen voor Joe Gibbs Racing. De 39-jarige Amerikaan staat momenteel op de tweede plaats in het kampioenschap.