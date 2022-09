Geen samenwerking Porsche met Red Bull Racing

Van een samenwerking komt het evenwel niet. ,,Het uitgangspunt is altijd geweest dat een partnerschap gebaseerd zou zijn op een samenwerking op gelijke voet en dat het niet alleen zou gaan om een motorpartnerschap, maar ook om het team zelf. Dat kon niet worden bewerkstelligd.”

Porsche wilde graag invloed in Red Bull Racing zelf, maar dat wilde de leiding van het Formule 1-team niet. Eerder maakte Audi, net als Porsche onderdeel van de Volkswagen Group, wel bekend dat het vanaf 2026 in de Formule 1 actief zal zijn. Naar verwachting gaat Audi dat doen met Sauber, dat tot en met 2023 nog als Alfa Romeo door het leven gaat in de koningsklasse.

Ook Porsche is nog geïnteresseerd in een rentree in de Formule 1, maar met Red Bull gaat dat dus niet gebeuren. Red Bull heeft een eigen motorenfabriek opgetuigd en wil zijn eigen krachtbron bouwen, mogelijk wel in samenwerking met een andere partij.