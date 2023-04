Noa Lang: ’Ik ben wel iemand die kan bijdragen aan EK-titel Oranje’

Op Instagram maakte Lang wel zijn verbazing duidelijk. „Maar dat was pas, nadat Steven Bergwijn afhaakte, want daarvoor dacht ik: ik ga gewoon keihard mijn best doen en zorgen dat de KNVB niet meer om me heen kan. Maar bij een volgende teleurstelling komt dan toch die emotionele jongen met een bepaalde trots in me naar boven. Het is een leermoment. Al heb ik er geen spijt van”, aldus Lang.

„Ik denk dat Oranje me vooral in de wedstrijd tegen Gibraltar nodig had, omdat ik goed ben in de kleine ruimte. Nu moet ik de komende tijd mijn voeten laten spreken en zorgen dat het alleen maar over de voetballer Noa Lang gaat. Ik denk dat ik goed op weg ben. Uiteindelijk ben ik wel een voetballer die met zijn flitsen kan bijdragen aan een eventueel Europees kampioenschap van Nederland, denk ik. Omdat ik met mijn acties het verschil kan maken.”

