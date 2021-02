Steun van ex Lindsey Vonn en andere prominenten voor Woods

Lindsey Vonn, de succesvolle Amerikaanse skiester en ex van Woods, stuurde een emotionele tweet de wereld in: ’Ik bid nu voor TW’

Voormalig president en golffanaat Donald Trump wenste Woods sterkte: „Word snel beter, Tiger. Je bent een ware kampioen.”

Ook oud-president Barack Obama liet van zich horen. Hij hoopt op een spoedig herstel van de GOAT (greatest of all time, red.) van het golf.

„Mijn maag draait zich om. Het doet verschrikkelijk zeer dat een van mijn beste vrienden een ongeluk heeft gehad”, aldus golfcollega Justin Thomas in Bradenton, waar hij zich voorbereidt op het WGC-Workday Championship.

„Ik hoop zo dat hij in orde is. Ik maak me vooral zorgen om zijn kinderen. Ik weet zeker dat ze zich verschrikkelijk voelen”, zei Thomas. Woods (45) was in de kustplaats Ranchos Palos Verdes in Californië met zijn bolide over de kop geslagen. Hij moest door brandweerlieden uit zijn voertuig worden gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft Woods onder meer meerdere verwondingen aan zijn benen opgelopen. Hij zou momenteel een operatie ondergaan.

Voormalig topgolfer Jack Nicklaus zei dat hij en zijn vrouw Barbara „enorm bezorgd” zijn over Woods. „We steunen hem uit de grond van ons hart en bidden voor hem. Doe met ons mee om hem een succesvolle operatie en een voorspoedig herstel te wensen”, zei Nicklaus, recordhouder met achttien overwinningen op majors.

De PGA Tour, de organisatie achter de grote golftoernooien, is in afwachting van meer informatie. „Namens de PGA en onze spelers kunnen we alleen maar zeggen dat we voor Tiger bidden en dat hij al onze steun zal krijgen bij zijn herstel.”