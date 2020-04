Zo’n 2 miljard euro gaat er op jaarbasis om in hippisch Nederland. Maar nu even niet. Hendrix: „Van handel is geen sprake meer. We kunnen niet vliegen, de mensen kunnen geen paarden komen proberen, er gebeurt vrijwel niets. Er zijn ook geen wedstrijden om de paarden in de etalage te zetten. In de sector worden sommigen geraakt en sommigen zeer hard geraakt.”

Bekijk ook: Financiële zorgen voor Nederlandse springruiters

De kosten lopen door. Hendrix: „We moeten de paarden blijven verzorgen en trainen. Dat kost geld. Er staan geen inkomsten tegenover. Vooral de bedrijven die geen buffer hebben opgebouwd hebben het moeilijk. Topruiters als Maikel van der Vleuten en Marc Houtzager bijvoorbeeld zijn mede afhankelijk van het prijzengeld. Dat valt nu weg. Wat de toekomst van de concoursen betreft, denk ik dat het best nog even lastig is. Het zal moeilijk zijn aan te kloppen bij sponsoren, die een moeilijke tijd doormaken.”

Hendrix wil echter positief zijn. „Natuurlijk duurt dit nog even en als het beter gaat werken de huidige maatregelen nog wel een tijdje door. Maar ik geloof niet in verhalen dat straks niemand meer een paard gaat kopen. Nu is de stemming er echter niet naar, straks hopelijk wel weer. In de onderste regionen wordt het waarschijnlijk wel wat minder. Mensen die van hun laatste spaarcentjes een paard wilden kopen zullen dat nu uitstellen.”

’Het komt goed’

„Maar het komt goed”, zegt Hendrix, die niet gelooft in doemscenario’s. „Misschien worden de mogelijkheden in juni al wat ruimer, misschien is het pas over een half jaar achter de rug, ik weet het niet en niemand weet het. Maar er komt een moment dat er weer concoursen zijn en dat het voetbal weer doorgaat. Ik verwonder mij erover hoe de beurzen overeind blijven. Er komt steun voor mensen die het moeilijk hebben en ik vind dat onze regering dat bijzonder goed aanpakt. Laten we deze belangrijke dingen niet vergeten, al staat nu de gezondheid voorop.”

Hendrix, die zijn handelsstal in Baarlo heeft overdragen aan zijn zoon Tim, ziet wedstrijden op hoog niveau zonder publiek niet als de oplossing. „Hooguit op korte termijn voor nationale wedstrijden en twee sterren internationale wedstrijden. Met alleen ruiters, verzorgers en eigenaren, zodat de paarden weer kunnen wennen aan wedstrijden. Maar bij topevenementen als Aken zie ik geen lege tribunes voor me. Dat is niet haalbaar lijkt me, ook niet qua budgettering. Laten we hopen dat dit soort wedstrijden er straks weer zijn, met alles erop en eraan.”