Voetballers Heerenveen akkoord met salarisverlaging

„Ik ben zeer verheugd dat we dit nieuws kunnen melden”, zegt algemeen directeur Cees Roozemond. „Alleen samen komen we door deze crisis. Dat begrijpt onze spelersgroep gelukkig heel goed. Een prachtig gebaar van de selectie en alle collega’s die hun steentje bijdragen door in te leveren voor het grotere goed. Dit sterkt ons in de overtuiging dat we ons door deze crisis heen kunnen slaan.”

„Vanaf het eerste moment was iedereen in de selectie bereid mee te denken”, zegt Hicham Faik namens de spelersraad. „Het zijn zware tijden. Dat is bij Heerenveen niet anders. We zijn solidair met de club, de mensen die hier werken, de supporters, sponsoren en iedereen die nog meer bij Heerenveen betrokken is. Wij zijn heel blij dat we op deze manier iets voor de club kunnen doen.”

De basis voor het akkoord is het collectieve advies van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal).