Eindhovenaren missen veel Europese doelpuntenmakers Wie neemt PSV in Monaco bij de hand?

AMSTERDAM - Wie neemt PSV bij de hand? Dat is de grote vraag bij het vierde groepsduel donderdag in de Europa League tegen AS Monaco. Naast sterkmakers als Noni Madueke en Cody Gakpo zal ook de zieke Mario Götze in Stade Louis II ontbreken.