Regering Italië bereid tot overleg over hervatten Serie A

Als de regering eruit komt met de Serie A, de spelersvakbond en de Italiaanse bond FIGC , „dan kan de training worden hervat en mogelijk heeft dat een positief effect op het hervatten van de competitie”, aldus Spadafora. Het betekent wel dat de bond betere medische protocollen moet opstellen voor de veiligheid van de spelers, want de richtlijnen die de FIGC heeft ingediend bij de regering, voldoen niet.

Italiaanse profs in de individuele sporten mogen vanaf 4 mei weer voorzichtig individueel de training oppikken in sportcomplexen, maar teamsporten zoals het voetbal moeten wachten tot 18 mei. Clubs en spelers vonden dat onlogisch en ook de Italiaanse bond was het daar niet mee eens. De bond wil koste wat kost de competitie afmaken. De Serie A voelde zich vrijdag geroepen de impasse te doorbreken en voorzitter Paolo Dal Pino bood de regering een „constructieve dialoog” aan. Spadafora nam die uitnodiging aan.