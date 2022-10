Twente heeft sterkhouder Unnerstall en Rots terug voor kraker tegen Feyenoord

„Lars heeft vanaf maandag weer mee kunnen trainen”, verklaarde Jans op de site van Twente. „We dachten eerst dat Daan er een poosje uit zou zijn, maar het is mooi dat hij er weer bij is.”

Twente staat na acht wedstrijden op de vijfde plaats, een plaats lager dan Feyenoord. Jans kijkt dan ook uit naar het duel in De Kuip zondag om 14.30 uur, waarin hij hoopt de Rotterdammers op de ranglijst te passeren.

’Een van de mooiste wedstrijden van het jaar’

„We hebben deze week toegeleefd naar een mooie wedstrijd. Uit tegen Feyenoord is een van de mooiste van het jaar en ik hoop dat we ervan gaan genieten, het resultaat daarbij is wel belangrijk. Dit seizoen zijn we tegen PSV en AZ goed overeind gebleven en we gaan kijken of dat zondag weer lukt. Op de ranglijst heeft Feyenoord een puntje meer en wij willen daar wel wat aan gaan doen.”

„In dit soort wedstrijden hebben we het ook weleens gedaan op basis van wilskracht, duels en tweede ballen, maar we kunnen ons ook steeds beter meten aan de bal en dat willen we zondag weer bevestigd zien.”