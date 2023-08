Carel Eiting geeft niet op: hij stapt weer naar arbitragecommissie voor transfer FC Twente

De 25-jarige Eiting stond twee weken geleden ook al voor de arbitragecommissie, die toen oordeelde dat FC Volendam niet hoefde mee te werken aan een transfer naar FC Twente. In het vonnis van de zaak gaf de arbitragecommissie ook aan dat alle betrokken partijen alsnog moesten proberen tot overeenstemming te komen binnen de door de arbitragecommissie aangegeven bandbreedte.

Volgens advocaat Frans de Weger van de middenvelder werd van Eiting, FC Volendam en FC Twente verwacht dat ze zich actief en constructief tegenover elkaar zouden opstellen. Volgens hem hebben Eiting en FC Twente binnen hun mogelijkheden optimaal bijgedragen aan een sterk verbeterde transfervergoeding. In een uiterste poging om alsnog tot overeenstemming te komen hebben zowel FC Twente en Eiting financiële concessies gedaan om tot een finaal bod te komen. Maar FC Volendam heeft dat bod niet geaccepteerd.

Eiting rest volgens zijn advocaat geen andere mogelijkheid dan de kwestie met spoed opnieuw aan de arbitragecommissie van de KNVB voor te leggen, aangezien hij na alles wat er al is voorgevallen geen reële mogelijkheid meer ziet om er met FC Volendam uit te komen. De transfermarkt sluit komende vrijdag.

Eiting verschilt al langer van mening met de clubleiding van Volendam over de financiële voorwaarden voor een transfer. De club uit de Eredivisie lichtte vorige maand een optie in het contract van de voormalige Ajacied, waardoor FC Volendam meent dat hij tot de zomer van 2025 vastligt. Dat gebeurde kort nadat FC Twente zich had gemeld voor Eiting.

De middenvelder beriep zich daarbij op schriftelijke afspraken over een vertrekclausule, waardoor hij voor om de nabij 400.000 euro zou mogen vertrekken. FC Volendam wil echter meer geld zien, naar verluidt 2 tot 2,5 miljoen euro.