Corona of niet: fans Liverpool vieren feest bij stadion

Liverpool won woensdag met 4-0 van Crystal Palace en had de titel volgende week op eigen kracht kunnen binnenhalen. Door het verlies van Manchester City is het nu al feest.

Bij Liverpool spelen de Nederlanders Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever. FC Groningen, voormalig werkgever van Van Dijk, feliciteert de verdediger donderdag via Twitter. ’Champions. Gefeliciteerd Liverpool en Virgil van Dijk’, schrijft de club.

Liverpool zelf viert de titel op Twitter met een fraaie video. Daarbij staat de tekst ’Tell the world… We are Liverpool, champions of England’.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn fans bij voetbalwedstrijden voorlopig niet welkom. Een huldiging zit er voor de supporters van Liverpool voorlopig ook nog niet in.