Liverpool-fans lappen coronaregels aan hun laars na behalen kampioenschap

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn fans bij voetbalwedstrijden voorlopig niet welkom. Een huldiging zit er voor de supporters van Liverpool voorlopig ook nog niet in. De politie was dan ook niet zo blij met de massale vreugde-uitingen bij het stadion en in de stad, want samenscholingen zijn nog steeds verboden in Engeland en mensen moeten afstand houden.

Liverpool-fans massaal de straat op.

„Helaas hield niet iedereen zich aan de geldende regels. Hoewel de overgrote meerderheid van de vieringen goedaardig was, koos een groot aantal mensen ervoor om zich buiten het stadion te verzamelen”, verklaarde politiechef Rob Carden. „In de komende dagen dringen we er bij supporters op aan om het juiste te doen en veilig te vieren met leden van je huishouden en in je sociale omgeving. Door dit te doen, houd je jezelf, je familie, vrienden en buren veilig, want we weten allemaal dat de Merseyside onevenredig zwaar getroffen is door de coronapandemie.”

Liverpool won woensdag met 4-0 van Crystal Palace en had de titel volgende week op eigen kracht kunnen binnenhalen. Door het verlies van Manchester City is het nu al feest.

Bij Liverpool spelen de Nederlanders Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever. FC Groningen, voormalig werkgever van Van Dijk, feliciteert de verdediger donderdag via Twitter. ’Champions. Gefeliciteerd Liverpool en Virgil van Dijk’, schrijft de club.

Liverpool zelf viert de titel op Twitter met een fraaie video. Daarbij staat de tekst ’Tell the world… We are Liverpool, champions of England’.

