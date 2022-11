Iconische F1-auto van Michael Schumacher levert recordsom op

Het gaat om de Ferrari F2003-GA met chassisnummer 229 om precies te zijn. Met deze auto won de Rekordmeister in 2003 de GP van Spanje, Oostenrijk, Canada, Italië en de VS en hij reed er mee toen hij in Japan de wereldtitel veroverde.

„Het is één van de Ferrari’s met de meeste overwinningen in de geschiedenis van het merk, het is dus een belangrijke auto in de geschiedenis van de autosport”, aldus een woordvoerder van Sotheby’s.

Mick Schumacher, de zoon van Michael, reed eerder in Fiorano zelf in de legendarische auto van zijn vader en liet weten dat het een plezier is om mee te rijden. „Dit is uit de tijd dat auto’s het beste klonken en het beste reden”, aldus Schumacher.

Bron: Het Nieuwsblad