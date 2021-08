Premium Het beste van De Telegraaf

Uitgerekend Steven Bergwijn gaf Noni Madueke laatste zetje naar PSV

Door Wilber Hack

EINDHOVEN - Het kan wonderlijk lopen in het voetbal. In december 2017 gaf Steven Bergwijn de jeugdige Noni Madueke het laatste duwtje richting PSV. Die was met zijn familie te gast bij een thuiswedstrijd van de Eindhovense club. In de catacomben drukte Bergwijn zijn shirt in de handen van de Engelsman. Die wilde wel bij een club met zulke vriendelijke voetballers spelen en tekende een half jaar later een contract.