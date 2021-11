Max Verstappen: ’Proberen het zondag opnieuw’

„Ik had niet de beste start, dat we op een hardere band reden hielp ook niet mee”, aldus Verstappen, die Valtteri Bottas zag winnen. „De snelheid was redelijk goed, maar het is hier moeilijk om te volgen als je dicht op een voorligger komt. En Mercedes is erg snel op het rechte stuk. Vandaag was het niet mogelijk om in te halen, morgen proberen we het opnieuw.”

Verstappen weet dat Lewis Hamilton zondag vanaf de tiende plek start, na een indrukwekkende inhaalrace op zondag. Diens teamgenoot Bottas begint dus vanaf pole position. „De start was de sleutel”, stelt de Fin. „We gokten een beetje met die zachtste band, maar wisten dat het een voordeel zou zijn bij de start. Dat pakte goed uit.”