Twente pakt door en haalt Albanees

Selahi, jeugdinternational van Albanië, had een aflopend contract bij Luik. De Belgische club wilde niet met hem verder. „Terwijl we een andere speler volgden, kruiste opeens Lindon Selahi ons pad. Het leek ons een speler voor de toekomst. Hij moet nog wat stappen maken, maar heeft alles in zich een groeibriljant te worden”, zegt Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente.

De Enschedeërs voegden woensdag verdediger Paul Verhaegh al aan de selectie toe.