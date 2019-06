Oranje opnieuw tegen Canadees fenomeen

Waar het dit keer ’slechts’ om de groepswinst gaat, moest Nederland in 2015 vol aan de bak om een plek in de achtste finales veroveren. Het werd eindelijk 1-1, waardoor de Leeuwinnen als nummer drie doorgingen.

„Het duel met Canada was onze beste wedstrijd van dat WK”, weet toenmalig bondscoach Roger Reijners nog. „In de beginfase hadden we het moeilijk met hun hoge druk en kwamen ze op voorsprong, maar uiteindelijk kregen we steeds meer grip en bepaalden we het spel. Dankzij Kirsten van de Ven kwamen we in de slotfase op gelijke hoogte, maar eigenlijk hadden we verdiend om te winnen.”

De defensie van Oranje hield destijds topschutter Christine Sinclair van het scoren. De aanvalster, in 283 interlands goed voor maar liefst 181(!) goals, is inmiddels 36 jaar en is in Frankrijk voor de vijfde keer van de partij op een WK. Mogelijk krijgt ze tegen Nederland rust, maar als ze wel speelt, moeten de Leeuwinnen goed opletten, meent Reijners. „Sinclair is een fenomeen. Ze is heel geslepen en verschijnt altijd op het juiste moment voor het doel. Dat blijkt ook wel uit haar statistieken.”

