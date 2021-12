PSV vliegt uit Europa League na verlies bij Real Sociedad

Het verlies aan status viel moeilijk te verteren. PSV kan zich door een tussenronde te winnen in februari alleen nog bij de beste zestien van de Conference League voegen. Dat is de derde garnituur. Daar komt het onder meer AZ, Feyenoord en mogelijk zelfs Vitesse tegen. De degradatie strookt niet met de ambities van de club.

Internationaal kruipt PSV, een paar jaar geleden in kwalificatie voor de Europa League nog schandelijk uitgeschakeld door NK Osijek, geleidelijk uit het dal. Dat leidde na een paar flitsende wedstrijden aan het begin van het seizoen al bijna tot deelname aan de Champions League. Benfica was in twee ontmoetingen niet sterker, maar wel wat uitgekookter. Uitgerekend dat Benfica nestelde zich deze week bij de laatste zestien van het meest prestigieuze toernooi.

Tweede Champions Leaugue-ticket

De frustratie van PSV over de dominante aanwezigheid van Ajax in de eredivisie lijkt alleen te kunnen worden afgeschud als Nederland een tweede Champions League-ticket verovert. Vanuit dat oogpunt bekeken deed PSV met de derde plek in de groep misschien niet eens zulke slechte zaken. PSV krijgt nu een nummer twee uit groepen tegenover zich die door Nederlandse subtoppers gewonnen zijn. Dat biedt perspectief. Als PSV voor behoud van de plek in de Europa League had moeten strijden, dan waren Leipzig, FC Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcelona, Atalanta, Sevilla en Zenit de potentiële tegenstander geweest.

Noni Madueke blaast de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Hoe bitter het ook is, PSV zal de motivatie moeten vinden om de jacht op coëfficiënten voort te zetten op het derde niveau. Dat is de uitkomst van de 150ste groepswedstrijd die de Eindhovenaren in Europees verband speelden. Daarin deed PSV een uur lang weinig voor de Basken onder. Philipp Mwene zag een schot in de korte hoek gestopt. Bruma raakte de bovenkant van de lat.

Even leek Joël Drommel alle ellende uit de competitie van zich af te kunnen schudden. Net als in de thuiswedstrijd in september, die in een 2-2 gelijkspel eindigde, toonde hij zich sterk in een één-tegen-één situatie. Hij hield Alexander Isak van scoren af. Maar het bleek geen beslissende redding. Philipp Mwene dook in de baan van het schot van Adrian Januzaj. Het leverde de thuisploeg een strafschop op. International Mikel Oyarzabal kon voor het eerst sinds begin oktober weer eens scoren. De Bask nam ook de 2-0 voor zijn rekening na een geweldige inschattingsfout van Erick Gutiérrez, die de bal verspeelde.

Mikel Oyarzabal heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

Daarmee bezegelde Oyarzabal de ‘degradatie’ van PSV, dat weinig bespaard bleef. Alexander Sørloth zorgde ng voor de 3-0 en Noni Madueke, een van de mannen van glas bij PSV, viel twee minuten nadat hij was ingevallen alweer geblesseerd uit. Trainer Roger Schmidt wilde juist zo voorzichtig omspringen met de spelers die net terug waren bij de selectie. Alleen Cody Gakpo had een basisplaats gekregen. Ibrahim Sangaré kon een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart inrukken.

UEFA Cup

Dat gebeurde ook al in Graz, waar PSV één van zijn twee groepswedstrijden won. De komst van de nieuwe Conference League zorgde ervoor dat de club toch Europees kan overwinteren. Twee keer eerder zette PSV een Europees toernooi een treetje lager voort. Dat leidde in de UEFA Cup tot twee keer toe tot een plek in de kwartfinale, waarin Newcastle en Fiorentina te sterk waren.

Roger Schmidt ziet het misgaan in San Sebastian. Ⓒ ANP/HH

Als PSV weer tot zo’n kunststukje in staat is, dan haalt het flink wat punten voor de Europese ranking. Dan volstaat op termijn de tweede plek in de eredivisie, waar de club een abonnement op heeft, om deelname aan de groepsfase van de Champions League af te dwingen. Maar die gedachte kon de teleurstelling over de nederlaag in San Sebastián niet snel verdringen.