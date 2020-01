Lof voor bliksemzege Conor McGregor: ’Masterclass van 40 seconden’

Conor McGregor met de Ierse vlag na zijn supersnelle overwinning. Ⓒ REUTERS

„Een masterclass van 40 seconden’, zo vatte de Irish Independent de explosieve overwinning van de Ierse kooivechter Conor McGregor op de Amerikaan Donald Cerrone samen. In de T-Mobile Arena in Las Vegas sloeg McGregor ’Cowboy’ Cerrone afgelopen nacht tegen de vlakte, nog voordat het gevecht goed en wel was begonnen. The Daily Mail spreekt over één van de meest vernietigende partijen in de carrière van McGregor.