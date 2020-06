De Jong krijgt drie minuten bij ruime zege Sevilla

Luuk de Jong kwam pas in de slotminuut van de bank in het voorstadje van Madrid. Twee doelpunten kwamen op naam van Oliver Torres.

Coach Julen Lopetegui kon een serie van negen duels overleggen, maar de laatste vier wedstrijden werd er telkens gelijkgespeeld. In de strijd om een ticket voor de Champions League was de overwinning daarom meer dan welkom. Torres schoot in de 23e minuut raak uit een afgeslagen corner. Twaalf minuten later zorgde diezelfde middenvelder, op aangeven van aanvoerder Jesus Navas, ook voor de 2-0.

Lopetegui zag vanwege een schorsing vanaf de tribunes toe hoe Munir El Haddadi er in de slotfase nog 3-0 van maakte. Zijn ploeg nam weer afstand van Getafe en Villarreal, teams die ook nog azen op een Champions League-ticket. Voor Leganés dreigt een gang naar het tweede niveau van Spanje. Het staat voorlaatste.

Belangrijke zege Mallorca

In de strijd tegen degradatie boekte Real Mallorca een belangrijke zege op concurrent Celta de Vigo. In Palma de Mallorca werd het 5-1 voor de thuisclub. Als derde van onderen heeft Mallorca nog wel vijf punten achterstand op de tegenstander, die net boven de streep staat.

Ante Budimir zette de thuisclub al snel op voorsprong, door na 13 minuten een strafschop te benutten. Cucho zorgde na een half uur voor 2-0. Nog voor rust liep Mallorca verder uit door Alex Pozo.

Kort na rust scoorde Santi Mina voor de bezoekers, en ook hij deed dat van 11 meter. Mallorca herstelde de marge van drie treffers echter alweer snel dankzij opnieuw Budimir. Salva Sevilla maakte er zelfs 5-1 van.

