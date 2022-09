Invallers Messi en Sinisterra op schot tijdens interlands

Vooral de prestatie van Sinisterra - die woensdag tegen Guatemala zijn eerste goal voor de nationale ploeg produceerde - en zijn team maakte indruk. Colombia keek bij rust tegen een 2-0 achterstand aan mede dankzij een assist van PSV’er Érick Gutiérrez. Na de pauze werd Sinisterra ingebracht en binnen zeven minuten trok hij de stand met twee goals gelijk. Vooral zijn eerste goal viel op, de kleine buitenspeler kopte uit een hoekschop hard de bal tegen de touwen. Wilmar Barrios maakte vervolgens de winnende. De scheidsrechter legde in de slotfase de wedstrijd nog even stil vanwege homofobe spreekkoren.

Colombia wist zich niet te kwalificeren voor het WK voetbal dat dit najaar wordt gehouden. Mexico, waar Ajacied Edson Alvarez de hele wedstrijd op de bank zat, is wel present en zit in een groep met Argentinië, Saudi-Arabië en Polen.

Voor Argentinië waren de goals van Messi van minder belang. Julian Alvarez had in het eerste kwartier de score al geopend, waarna een klein kwartier na rust Messi werd ingebracht voor Lautaro Martinez. In de slotfase liet de aanvaller twee keer zijn klasse zien met een goal.

Messi kwam door zijn twee doelpunten in de tweede helft op 90 treffers voor Argentinië in 164 wedstrijden. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is nu sinds 2019 35 wedstrijden op rij ongeslagen. Dat zijn er maar twee minder dan de recordreeks van Italië van 37 wedstrijden op rij zonder nederlaag.