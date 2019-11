KNVB met Rutte in gesprek over racisme

Algemeen directeur Eric Gudde en directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee bespreken het onderwerp met premier Mark Rutte en de ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Sport).

Strafrecht

„Om racisme uit de wereld te krijgen, zullen we met een stappenplan veel intensiever moeten gaan samenwerken met de politiek, overheidsinstanties, belangengroeperingen en het Openbaar Ministerie”, zo verduidelijkt Van der Zee in zijn column op de website van de KNVB.

„Concreet betekent dat een koppeling maken met het strafrecht, een nog betere ondersteuning voor slachtoffers en het onvermoeibaar blijven zoeken naar verbinding.”

’Boter op ons hoofd’

Van der Zee benadrukt dat de KNVB al veel doet in de strijd tegen racisme. „Mij bekroop gaande de week maar één ding: we hebben met z’n allen boter op ons hoofd en we blijven het liefst naar elkaar wijzen. Veel van de besproken maatregelen worden namelijk al ingezet.”

Jan Dirk van der Zee: „De oplossing moet namelijk uit het voetbal zelf komen.” Ⓒ ANP

Hij wijst op de achttien KNVB-verenigingsadviseurs die bij ongeregeldheden in het amateurvoetbal gesprekken voeren met clubs en het feit dat racistische incidenten sinds 2019 apart worden geregistreerd. Dus niet meer onder het algemene kopje ’wanordelijkheden’. Daardoor kunnen voorvallen gerichter in kaart kunnen worden gebracht en zodoende ook beter worden aangepakt.

Clubs

„Bovendien ondersteunt de bond amateurclubs bij het sturen op verbinding en bij het omgaan met situaties van uitsluiting of discriminatie”, gaat Van der Zee verder.

„Want clubs blijven eindverantwoordelijk voor het gedrag van hun supporters én spelers. Daarom was het zo ongelooflijk mooi om te zien, dat er in het afgelopen weekend op bijna alle velden van het amateurvoetbal is stilgestaan bij racisme en discriminatie. De oplossing moet namelijk uit het voetbal zelf komen.”

Premium: Lees hier een column van Ton Boot over de rol die Mark Rutte tot dusver speelde in het racisme-debat: „Een gotspe.”