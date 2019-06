’Zlatan vroeg: wat heb je voor jochie meegenomen?’

„Ik hoorde dat Zlatan vroeg: ’wat heb je nou voor jochie meegenomen?’”, vertelt Ron Jans, voormalig technisch manager bij FC Groningen.

„Tot hij een voorzet kreeg die hij zo kon binnentikken. Toen zei hij: goeie speler. Ik heb Uriel vorige week een berichtje gestuurd, want dit is wel leuk voor hem, hè. Hij is natuurlijk een lichtgewicht, kwam hier in Groningen voor het eerst op zichzelf te wonen, sprak alleen Spaans en zal niet het vertrouwen hebben gevoeld. Dat zal hebben meegespeeld bij de kansen die hij kreeg, maar toen niet wist te pakken.”