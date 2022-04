Manchester United-coach geeft Van Gaal flinke veeg uit de pan

In de aanloop van het duel van het Nederlands elftal met Duitsland zei Van Gaal dat hij Ajax-trainer Erik ten Hag een geweldige coach vindt, maar dat hij na zijn periode in Amsterdam moet kiezen voor een voetbalclub. „En niet voor een commerciële club”, aldus de bondscoach over Manchester United.

En die woorden zijn bepaald niet in goede aarde gevallen bij Rangnick, de huidige interim-trainer bij United na het vertrek van Ole Gunnar Solskjaer. „Als hij Manchester United een commerciële club had gevonden, dan had hij dat moeten bedenken toen hij hier als hoofdtrainer tekende”, aldus de Duitser, verwijzend naar het feit dat Van Gaal na het WK van 2014 bij Manchester United aan de slag ging. „Als hij deze mening heeft, dan had hij dat met al zijn ervaring ook vantevoren kunnen weten.”

Bovendien werd Van Gaal juist dankzij de sterke financiële positie van Manchester United destijds in staat gesteld enorme uitgaven te doen op de transfermarkt. In zijn periode als coach van de Engelsen joeg hij er een slordige 350 miljoen euro doorheen om spelers binnen te halen, maar hij kwam in de twee seizoenen dat hij aan het roer stond qua prijzen niet verder dan één FA Cup-winst in 2016.

„Grote clubs als Manchester United zijn momenteel wereldwijd ook gewoon commerciële bedrijven, gezien de grote hoeveelheid geld die er in de voetballerij omgaat. Bovendien is het altijd alleen maar goed als er geld beschikbaar is om goede spelers aan te trekken”, aldus Rangnick, die het zaterdag met Manchester United opneemt tegen Leicester City op Old Trafford. „Maar in de paar maanden dat ik hier nu werk, heb ik gemerkt dat dit een geweldige club is met een enorme traditie en een hechte band met de supporters en de regio.”

