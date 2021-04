Bijzondere ritjes Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Primoz Roglic

Exact een week later maakte hij voor het eerst weer een rondje op de fiets waarmee hij tijdens de Olympische Spelen in Tokio goud wil veroveren.

Samen met zijn ploegmakkers Jonas Rickaert en Tim Merlier waagde Van der Poel zich aan een trainingsritje op de mountainbike. Het trio van Alpecin-Fenix jaagde er 80 kilometer door: 50 kilometer op de weg en 30 offroad. Van der Poel is duidelijk gedreven om binnenkort ook op de mountainbike de tegenstand de vernieling in te rijden.

Wout van Aert

Wout van Aert eerde zijn oud-teamgenoot Michael Goolaerts op donderdag. De Belg van Jumbo-Visma eerder zijn landgenoot, met wie hij samenreed bij Willems Verandas, met een pittige training.

Van Aert legde een afstand van 202,48 kilometer af. Zijn gemiddelde snelheid bedroeg maar liefst 31,9 kilometer per uur. In totaal zat hij zes uur en twintig minuten op de fiets. „Van Dardennen nor de Kempen #All4Goolie”, plaatste Van Aert op Strava na zijn monsterit.

Goolaerts overleed op 8 april 2018 tijdens Parijs-Roubaix. De destijd 23-jarige coureur werd tijdens de kasseienklassieker getroffen door een hartaanval.

Roglic

Primoz Roglic schreef zaterdag na een putsch in de slotetappe de Ronde van het Baskenland op zijn naam. De Sloveen van Jumbo-Visma beloonde zichzelf echter niet met een rustdag. Zondag verkende hij met ploegleider Grischa Niermann de twee individuele tijdritten in de Tour de France van dit jaar.

Zondagochtend zat Roglic al in de regen op de fiets om de tijdrit van de voorlaatste dag van de Tour te verkennen. Die tijdrit loopt tussen Libourne en Saint-Émilion (31 kilometer). Pittig detail. Roglic zat al om 8 uur ’s morgens op de fiets. De afstand tussen Eibar (finishplaats van de Ronde van het Baskenland) en Libourne is 331 kilometer.

En het hield niet op. In de namiddag bevonden Roglic en Niermann zich in Changé, waar op 30 juni de eerste tijdrit van de Tour op het programma staat. Een chronorit over 27 kilometer met aankomst in Laval. Nog eens 483 kilometer rijden van Saint-Émilion.

Vorig jaar verloor Roglic de eindzege van de Tour in de tijdrit op de voorlaatste dag naar La Planche des Belles Filles. Zijn landgenoot Tadej Pogacar won destijds de klimtijdrit en nam de gele trui over van Roglic.

Roglic leverde zaterdag in de koninginnenrit van de Ronde van het Baskenland een straffe prestatie af. Hij reed bijna de hele rit in de aanval en onttroonde zo de Ameirkaanse leider Brandon McNulty (UAE-Team Emirates). De ritzege gunde hij aan de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ).