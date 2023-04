City grijpt koppositie, record Haaland, spektakel bij Liverpool-Spurs

Erling Haaland, wie anders, opende al na 3 minuten de score voor de Manchester City. De Noor benutte een strafschop en maakte zijn 34e competitiegoal van het seizoen. Haaland heeft na 32 speelronden het record van Alan Shearer en Andy Cole al te pakken, die 28 en 29 jaar geleden 42 wedstrijden nodig hadden voor dat aantal doelpunten in Engeland. In totaal heeft de 22-jarige aanvaller dit seizoen al 50 keer gescoord. In de competitie heeft hij nog zes duels om zijn aantal op te voeren.

Na een kwartier werd het toch weer gelijk, door een doelpunt van de Braziliaan Carlos Vinícius. Door Julián Álvarez kwam City echter nog voor rust opnieuw op voorsprong. Nathan Aké ontbrak bij Manchester City wegens een blessure. Kenny Tete speelde mee bij Fulham.

Manchester United won van Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde met 1-0 en kwam weer dichter bij het zeker stellen van een plaats in de top vier, goed voor het spelen in de Champions League. Aston Villa lijkt daarvoor nu uit de race.

Vlak voor rust zette Bruno Fernandes Manchester United op voorsprong. De Portugees scoorde in de rebound uit een moeilijke hoek, nadat doelman Emiliano Martínez eerst nog een inzet van Marcus Rashford had gekeerd. Tyrell Malacia, oud-Feyenoorder, was basisspeler bij United. Wout Weghorst bleef op de bank.

Arsenal komt dinsdag in actie tegen Chelsea.

Nummer 3 Newcastle United, met Sven Botman in de verdediging, behield een voorsprong van 2 punten op Manchester United. De club versloeg Southampton, 3-1. Manchester United heeft nog wel een wedstrijd meer te gaan.

Callum Wilson scoorde twee keer voor Newcastle, dat ook nog eens het geluk had dat Theo Walcott een eigen doelpunt maakte. Stuart Armstrong had Southampton, de nummer laatst, vlak voor rust op voorsprong gezet.

Liverpool

Liverpool heeft in een rechtstreeks gevecht Tottenham Hotspur verdrongen van de vijfde plaats in de Premier League. De formatie van coach Jürgen Klopp won op Anfield in een sensationeel duel met 4-3. Daarvoor had de club een voorsprong van 3-0 weggegeven. De vijfde plek geeft recht op deelname aan de Europa League. De Champions League (beste vier) is vermoedelijk niet meer haalbaar voor Liverpool.

Bliksemstart

Al na een kwartier leidde Liverpool met 3-0. Curtis Jones opende de score op aangeven van Trent Alexander-Arnold. Vervolgens schoot Luis Díaz raak. De Colombiaan tikte handig binnen bij de eerste paal, na een voorzet van oud-PSV'er Cody Gakpo. Na een kwartier was het de beurt aan Mohamed Salah. De Egyptenaar benutte een strafschop.

Vervolgens kwam Tottenham opzetten. Dat leidde nog voor rust tot de 3-1 van Harry Kane en een reeks van kansen. Zo haalde Virgil van Dijk een inzet van Son Heung-min van de lijn. Kort na de hervatting schoten Son en Cristian Romero namens Spurs op de paal.

3-2 en 3-3

In de 77e minuut was het alsnog raak voor de Londenaren. Son maakte de 3-2, na een pass van Romero. In extra tijd zorgde invaller Richarlison zowaar nog voor de 3-3 ook. Diogo Jota groeide vervolgens uit tot de held van Anfield door de 4-3 erin te schieten.

Naast Gakpo was ook Van Dijk basisspeler bij Liverpool.