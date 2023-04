Manchester City grijpt koppositie mede door recordgoal Erling Haaland

Erling Haaland, wie anders, opende al na 3 minuten de score voor de Manchester City. De Noor benutte een strafschop. Haaland heeft na 32 speelronden het record van Alan Shearer en Andy Cole al te pakken, die 28 en 29 jaar geleden 42 wedstrijden nodig hadden voor dat aantal doelpunten in Engeland. In totaal heeft de 22-jarige aanvaller dit seizoen al 50 keer gescoord. In de competitie heeft hij nog zes duels om zijn aantal op te voeren

Na een kwartier werd het toch weer gelijk, door een doelpunt van de Braziliaan Carlos Vinícius. Door Julián Álvarez kwam City echter nog voor rust opnieuw op voorsprong. Nathan Aké ontbrak bij Manchester City wegens een blessure. Kenny Tete speelde mee bij Fulham.

Manchester United won van Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde met 1-0 en kwam weer dichter bij het zeker stellen van een plaats in de top vier, goed voor het spelen in de Champions League. Aston Villa lijkt daarvoor nu uit de race.

Vlak voor rust zette Bruno Fernandes Manchester United op voorsprong. De Portugees scoorde in de rebound uit een moeilijke hoek, nadat doelman Emiliano Martínez eerst nog een inzet van Marcus Rashford had gekeerd. Tyrell Malacia, oud-Feyenoorder, was basisspeler bij United. Wout Weghorst bleef op de bank.

Arsenal komt dinsdag in actie tegen Chelsea.